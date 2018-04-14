Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал точечные авиаудары, нанесенные по Сирии странами западной коалиции, «соответствующим и необходимым ответом» на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, передает Новости-Грузия.

«Ракетные удары, нанесенные США, Францией и Великобританией по целям, которые, вероятно, связаны с химическим оружием в Сирии, являются соответствующим и необходимым ответом на химическую атаку против гражданского населения», — написал Джанелидзе в своем твиттере.

Глава МИД добавил, что «использование химического оружия неприемлемо, и ответственные за это должны быть привлечены к ответственности».

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