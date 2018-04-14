Анкара была заранее оповещена о военной операции против режима Башара Асада, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Боздаг отметил, что по указанию президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в преддверии военной операции в Сирии состоялся разговор начальников Генштабов Турции и США. Об этом сообщает Анадолу.

При этом вице-премьер отметил, что авиабаза «Инджирлик» в ходе последних ударов по Сирии не использовалась.

По словам Боздага, для решения сирийского конфликта необходимо отказаться от политики конфронтации и сделать ставку на политическое урегулирование. Все другие пути ведут к кровопролитию, подчеркнул вице-премьер.

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