Действия режима Башара Асада, стоящего за химической атакой 7 апреля в сирийском городе Дума, не могли оставаться без ответа, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии.

«Призываем мировое сообщество к выработке единой позиции по предотвращению химатак в будущем», — сказал Калын, отметив необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против человечности.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул также, что основная угроза в отношении мирного населения Сирии исходит не от оружия массового поражения, а от применения обычных видов вооружения, о чем ранее заявлял и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, шаги, направленные лишь на уничтожение химического арсенала, недостаточны для устранения нестабильности в регионе. Истинной целью должно стать прекращение войны в Сирии.

«Массовые убийства, совершаемые обычными видами вооружения либо с применением химического оружия, могут быть пресечены лишь при условии скорейшего политического урегулирования в Сирии», — приводит его слова Анадолу.

Minval.az