Генштаб Вооруженных сил РФ не зафиксировал участия французской авиации в ударе западных союзников по Сирии. Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской.

«Российскими системами противовоздушной обороны на базах „Хмеймим“ и „Тартус“ своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — сказал он.

По словам Рудского, всего были выпущены 103 крылатые ракеты (в том числе «Томагавки»), а также управляемые авиабомбы GBU-38 и ракеты «воздух-земля». Сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету.

Minval.az