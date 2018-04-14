В пятницу, 13 апреля, после непродолжительной болезни скончался американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, сообщает The Hollywood Reporter.

О смерти режиссера рассказала его жена Мартина, эту информацию подтвердил его менеджер Деннис Аспланд, который уточнил, что у режиссера был дом в Уоррене, штат Коннектикут.

Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 году. Режиссерскую карьеру он начал на родине. Известность за пределами ему принес фильм «Черный Петр». Следующий его фильм «Любовь блондинки» стал номинантом на «Оскар» как лучший зарубежный фильм.

После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман эмигрировал в США, отмечает РБК.

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