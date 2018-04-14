Министерство иностранных дел Ирана осуждает «агрессию» США, Великобритании и Франции в отношении Сирии. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что подобные действия являются грубым нарушением международных прав и территориальной целостности Сирии. Иран выступает против использования химического оружия, но и ракетный удар считает «неприемлемым».

В иранском внешнеполитическом ведомстве также предупредили о негативных последствиях атак по сирийской территории «для всего региона и мира». При этом, по мнению МИД Ирана, ответственность за них США и их союзники должны взять на себя.

Удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипломатического ведомства в соцсети Facebook в субботу.

«Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — сказала он.

Российский дипломат возложил ответственность за события в Сирии на США, Францию и Великобританию.

Minval.az