Очень важно создавать новый образ азербайджанского воина-победителя, который будет вызывать восхищение у подрастающего поколения.

Народ, лишённый исторической памяти и массовой идеи патриотизма, не может гарантировать безопасность и территориальную целостность своего независимого национального государства и быть уверенным в своём безопасном и благополучном будущем. Именно патриотизм мы должны превратить в национальную идею. Для этого патриотическое воспитание новых поколений азербайджанцев нужно начинать ещё с детства — с младенческого возраста в семье, далее в детском саду и школе. К 18- летнему возрасту каждый азербайджанец должен уже формироваться как истинный патриот Азербайджана и дальнейшее своё образование, служебную карьеру или бизнес должен получить и строить на базе своего патриотического воспитания, полученного ещё в детстве.

Часто у меня спрашивают: «Когда Азербайджан наконец-то сможет освободить оккупированные земли и восстановить свою территориальную целостность?». Я человек искренний, не люблю абстрактные и шаблонные красноречивые слова о Родине и патриотизме. Поэтому отвечаю: «Мы наши земли от армянских оккупантов освободим только тогда, когда вырастет новое поколение азербайджанцев, которые с детства будут мечтать быть доблестными воинами-победителями. Только поколения азербайджанцев, с детства живущих с мыслями изгнать врага из наших земель, смогут восстановить территориальную целостность Азербайджана». Быть может кому-то эти мои слова не понравятся, но это объективная реальность, с которой мы должны считаться и жить.

Для того, чтобы патриотическое воспитание вызывало у населения чувство гордости, а не раздражение, его нужно отделить от политики. Идея патриотизма должна принадлежать всему народу и само население должно её дополнять и совершенствовать. Настоящий патриотизм должен выражаться не в красноречивых шаблонных словах, а в реальных делах.

Очень важно создавать новый образ азербайджанского воина-победителя, который будет вызывать восхищение у подрастающего поколения. Необходимо перестроить работу азербайджанских СМИ, и прежде всего телеканалов, которые обходят стороной вопрос пропаганды патриотизма. Гламурным и вульгарным телепередачам низкого качества, частыми гостями которых являются скандально известные представители шоу-бизнеса, пора положить конец. Как телевидение, так и печатные и Интернет — издания у своей аудитории должны создавать культ патриотизма, а не культ денег и дешёвой популярности. Часто такие телепередачи и публикации даже противоречат духовным, моральным и культурным традициям нашего народа. Азербайджанцы, и тем более молодое поколение, не должны жить с мыслями о том, как любой ценой разбогатеть и стать известным. Эта «любая цена» может быть губительной для будущего независимого Азербайджана.

К большому сожалению, наши СМИ своё внимание к теме патриотизма обращают в основном по каким-то траурным датам — в дни Чёрного 20 января и геноцида в городе Ходжалы 26 февраля, в связи с истреблением азербайджанцев армянскими националистами-дашнаками в марте 1918 года, по датам оккупации населённых пунктов Азербайджана армянскими войсками. Но даже эти материалы носят скудный и формальный характер. В остальные дни как будто историческая память у азербайджанского народа стирается и тема патриотизма отходит на задний план. В таких условиях невозможно истинное патриотическое воспитание молодых поколений азербайджанцев.

У азербайджанского патриотизма должны быть свои национальные корни и ценности, свои национальные кумиры. Категорически нельзя допускать космополитизм при воспитании молодёжи. Для подражания нашей молодёжи есть свои национальные герои — Бабек, Шах Исмаил Хатаи, Джавад хан, Саттар хан, славный герой нашего времени Мубариз Ибрагимов и многие другие.

Для того, чтобы быть истинным патриотом Азербайджана, не обязательно быть военным. Мы должны проявлять свой патриотизм реальными делами во всех сферах экономики и общественно- политической жизни, независимо от занимаемой должности. Если внимательно проанализировать , то мы увидим, что причиной многих проблем современного Азербайджана является отсутствие элементарного патриотизма у наших соотечественников.

Я считаю, что чиновник или полицейский, имеющий чувство патриотизма, не может искусственно создавать проблемы для своих соотечественников и для их решения требовать с них денег.

Азербайджанцы, считающие себя патриотами, не могут участвовать в нынешней войне оскорблений, в которой они унижают и оскорбляют друг друга, с нецензурными словами выражаются в адрес матерей, жён, сестёр и дочерей своих политических оппонентов. Именно отсутствие национального воспитания и патриотизма приводит к такому позору. Эти люди, становясь заложниками ненависти к своим оппонентам, в ярости даже могут уничтожить Азербайджан.

Стоит отметить, что в этой грязной информационной войне виноваты также некоторые сторонники действующей власти. Они не должны были участвовать в кампании взаимной вражды и оскорблений, и тем более ещё больше её разжигать. Очень обидно, что даже некоторые депутаты Милли Меджлиса от правящей партии «Новый Азербайджан» ввязались в эту игру.

Старым депутатам следует уступить дорогу молодым. Для интенсивного развития Азербайджана крайне необходимо обновление кадров. Во все государственные структуры должны приходить молодые инициативные, энергичные, амбиционные и прогрессивно настроенные люди, имеющие качественное образование и владеющие современными знаниями. Старые кадры со своим отсталым и консервативным мышлением тормозят развитие страны. Поэтому регулярная ротация и омоложение кадров должны быть закреплены в законодательстве Азербайджана. Без «переливания» так называемой «свежей крови» в кадровой потенциал республики невозможно перестроить экономику и развивать ненефтяной сектор.

Для освобождения от нефтяной зависимости и минимизации влияния внешних факторов на экономику, Азербайджан за короткое время должен совершать технологический прорыв. Опыт развития современной Европы, США, Китая, Японии, Южной Кореи и других развитых стран показывает, что для создания конкурентоспособной экономики в первую очередь необходимо развивать производство сверхсовременных технологий. Но со старыми кадрами добиться такого технического прогресса невозможно.

Кроме того, без омоложения кадров мы не избавимся от старого бюрократического аппарата и неэффективных чиновников. Именно они создают благоприятные условия для коррупции. Чтобы убедиться в этом, надо посмотреть на соседнюю Грузию. Там при президенте Михаиле Саакашвили избавились от старых кадров и пришедшие к власти молодые люди успешно провели реформы, благодаря которым, в Грузии коррупцию практически победили. Там уже невозможно дать взятку полицейскому или другому чиновнику. За это могут отправить в тюрьму.

Поэтому Азербайджану для успешной реформы государственного управления и экономики также необходимо обновление кадров. Кому за 65-70 лет должны быть отправлены в отставку, а их места должны занять молодые люди не старше 35-40 лет. С нынешними старыми кадрами, которые свои должности практически «приватизировали» и превратили в источники своих незаконных доходов, Азербайджан не добьётся серьёзных успехов в своём развитии.

Обновление кадров очень важно и для поднятия патриотического духа у населения. Сегодня многие молодые азербайджанцы, имея в руках университетские дипломы, не могут на Родине найти нормальную работу и они с обидой покидают республику. Уезжая из Азербайджана, многие из них стараются надолго, а иногда навсегда обосноваться в странах своей эмиграции.

Очень печально, что немалое количество азербайджанских парней женятся на девушках титульной нации страны своего пребывания, чтобы получить местное гражданство и там обосноваться. Но со временем их связи с Азербайджаном прерываются, так как в этих межнациональных браках рождаются дети, которые повзрослев, делают выбор не в пользу азербайджанских традиций и культуры. Причём таких парней в последние годы становятся всё больше и они уже исчисляются тысячами, а численность граждан Азербайджана, уехавших на заработки в другие страны, по разным данным, составляет более четырёх миллионов человек: из них 2,5 миллиона живут в России, более одного миллиона в странах Европы, а остальные разброшены по странам СНГ, Турции и США.

Учитывая, что многие наши соотечественники покинули родину с чувством обиды, очень трудно с ними поговорить о каком-то национальном патриотизме. Поэтому правительство Азербайджана должно серьёзно заниматься этой проблемой и создать все условия для возвращения наших соотечественников на Родину, и прежде всего, создавать им подходящие рабочие места и условия для создания своего бизнеса. Только так можно предотвратить дальнейший раскол азербайджанского общества и прекратить позорную войну оскорблений между азербайджанцами.

Путь к массовому патриотизму лежит через единство народа и улучшение условий жизни населения. Невозможно привить патриотизм полуголодным людям, когда они видят, что коррумпированные чиновники и их близкие родственники живут очень роскошно. У национального патриотического воспитания должен быть прочный экономический фундамент. Государство обязано заниматься не только пропагандой патриотизма, но и обеспечить его финансово-материально составляющую часть. Например, семьи шехидов, ветераны карабахской войны и военнослужащие азербайджанской армии должны быть вне очереди и первыми обеспечены жильём, пособиями и другими социальными гарантиями.

Попытки воспитывать патриотизм у народных масс в условиях нищеты немалой части населения и роскошной жизни некоторых государственных чиновников обречены на провал. Для обладания умами и сердцами людей, идеология патриотизма должна быть подкреплена справедливостью и равными возможностями для всех членов общества. Безопасность и стабильность страны, защищённость её территориальной целостности во многом зависит от отношения государства и общества к идеям национального патриотизма и защитникам отечества. С древних времён самыми сильными государствами были те, где воины были в почёте и защитники отечества пользовались всеми социальными благами и привилегиями.

Особое внимание нужно обращать и к содержанию патриотического воспитания. Оно не должно быть оторвано от реальности. Мы должны ценить жизнь каждого азербайджанского воина, знать цену каждого сантиметра священной азербайджанской земли. Мы одинаково должны беречь и защищать и наших военных, и наши земли. В вопросе кто и что важнее и главнее — жизнь азербайджанского солдата или кусок азербайджанской земли, мы должны найти «золотую середину». Даже в своих мыслях мы должны минимизировать наши человеческие потери во время войны. Поэтому от широко используемых в азербайджанских СМИ фраз «я хочу стать шехидом», «он мечтал быть шехидом и умереть за Азербайджан» пора отказаться.

Я нисколько не уменьшаю значимость почётного и священного понятия «шехид». Но с детства у азербайджанских мальчиков необходимо воспитывать настрой быть не убитым за Родину, а победить и уничтожить врагов Азербайджана и после блестящей победы счастливо и благополучно жить на родной земле. А умереть должен враг. Сердце азербайджанского воина должно биться с вдохновением и горячим желанием добиться славных побед и прекрасно жить.

Если мы правильно построим патриотическое воспитание, то мы добьёмся главных своих целей: освободим наши оккупированные земли, вернём миллионы азербайджанских мигрантов на родину и сплотим наш народ вокруг идеи национального патриотизма.

Но для реального национального единства Азербайджану нужны масштабные политические, экономические и кадровые реформы. Эти реформы должны быть жёсткими, но очень справедливыми. Народ ждёт такие реформы уже давно. Мы, представители азербайджанской диаспоры, очень надеемся, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вновь получивший мандат доверия от народа в ходе прошедших 11 апреля президентских выборов, сразу после выборов начнёт проводить исторические реформы и объявит большую амнистию, которая войдёт в историю как золотая амнистия. В рамках этой золотой амнистии на свободу должны быть выпущены все заключённые, не совершавшие особо тяжкие преступления. В первую очередь необходимо амнистировать журналистов и лиц, которых оппозиция считает политическими заключёнными.

Для предотвращения раскола и радикализаци общества, первыми признаками которых является нынешняя грязная война оскорблений между азербайджанцами, крайне необходимо национальное примирение, чего невозможно добиться без жёстких масштабных реформ и большой амнистии. Реформы и амнистию можно приурочить к 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Сегодня реформы, и в первую очередь кадровые, даже гораздо важнее, чем решение карабахского конфликта. Потому, что от этих реформ зависит дальнейшая судьба всего Азербайджана. Пока мы не очистим государственные органы от некомпетентных и коррумпированных кадров и не передадим бразды правления молодому поколению, будет трудно добиться процветания экономики и сохранения общественно-политической стабильности в стране. Факты коррупции и произвола некоторых чиновников усиливает напряжённость в обществе, что может привести к открытому гражданскому противостоянию, попыткам «цветной революции» и сепаратизму в регионах. Тогда под угрозой может оказаться существование самого независимого Азербайджана. В нынешних условиях только масштабные реформы и широкая справедливая амнистия укрепят государственность Азербайджана и позволят восстановить его территориальную целостность.

Физули Мамедов

Президент «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного азербайджанского культурного фонда»,

Первый вице-президент «Европейского Азербайджанского Конгресса»

Minval.az