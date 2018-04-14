Анкара считает обоснованной реакцией операцию ВС США, Великобритании и Франции против режима Башара Асада, говорится в заявлении МИД Турции.

«Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля, против режима Асада стала проявлением совести человечества», — говорится в документе.

В заявлении привлекается внимание к наличию серьезных оснований подозревать сторонников Асада в причастности к химатаке в пригороде Дамаска.

Применение оружия массового поражения против мирного населения — преступление против человечности, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Список военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных режимом Башара Асада в период конфликта, который продолжается уже более семи лет, общеизвестен. Международное сообщество разделяет единую позицию по данному вопросу. Все мировое сообщество, в особенности, страны члены Совета безопасности ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия. Турция считает важным, чтобы подобного рода преступления не оставались безнаказанными и предпринимались меры по привлечению к ответственности сил, причастных к преступлениям против человечности», — говорится далее в документе.

Minval.az