Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками.

«Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией», — говорится в распространенном заявлении генсека, передает «Интерфакс».

Он отметил, что «это снизит возможности режима по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия».

«НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности, — подчеркнул Столтенберг. Он отметил, что «это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества».

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