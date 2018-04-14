Президент США Дональд Трамп пытается убедить военных советников в необходимости «более агрессивной» атаки на Сирию, при которой пострадают России и Иран. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам собеседников, Трамп попросил военных рассмотреть такие варианты, чтобы при атаке наказание получили главные союзники Сирии — Россия и Иран.

«В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал на такой атаке, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его иностранных покровителей — Россию и Иран», — заявил представитель Белого дома.

Собеседники Reuters отметили, что позиция Трампа отчасти связана с «растущим уровнем раздражения [президентом России Владимиром] Путиным». Трамп считает, что Россия поддерживает сирийского президента Башара Асада, который «не усвоил урок от первого удара», отметили источники.«У президента есть дилемма. С одной стороны, решение не ударить жестко по Асаду будет воспринято признаком слабости. С другой стороны, Трамп считает, что для того, чтобы иметь возможность успешно вести переговоры с Путиным, важно продемонстрировать готовность занять более жесткую позицию по Сирии», — рассказал собеседник.

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