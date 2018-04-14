США совместно с Великобританией и Францией нанесли «точечные удары» по Сирии без предварительного согласования их с российской стороной. Об этом в ходе брифинга заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

По его словам, к настоящему времени обстрел завершен. «Мы никак не координировали наши действия с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заране. Единственное обсуждение, которое состоялось — стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — рассказал Данфорд. Он отметил, что целями ударов были научно исследовательский центр в районе Дамаска и склад для хранения химических веществ рядом с городом Хомс.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заяивил, что в настоящий момент США не планируют «никаких дополнительных атак». Он отметил, что удары носят «разовый характер», и их задачей является послание «сильного сигнала» сирийскому президенту Башару Асаду. «В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность»,— сказал Мэттис. Он также подчекнул, что обстрел был вдвое мощнее прошлогоднего удара по сирийской авиабазе, который нанесли в ответ на химическую атаку в Идлибе.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Он отметил, что к операции присоединились военные силы Великобритании и Франции.

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