Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химичесую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе. К американским силам присоединились Великобритания и Франция.

«Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась», — сказал Трамп в своем официальном видеообращении. Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.

Pres. Trump: «America does not seek an indefinite presence in Syria…We look forward to the day when we can bring our warriors home.» https://t.co/gxPdvGVb0B pic.twitter.com/mJE6NIVTeq — ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.

По словам Трампа, ответ на действия Асада будет включать все инструменты — в том числе, военные, экономические и дипломатические.

Говоря о союзниках, Трамп отметил: «Надеюсь, когда-нибудь мы сработаемся с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, возможно, нет. Скажу так: у США есть что предложить».

Президент США отметил, что американские военные ни прикаких обстоятельствах не стремятся к бессрочному присутствию в Сирии. «Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества», —заявил он.

Трамп также упрекнул российскую сторону в провале задачи по уничтожению химических запасов в Сирии: «Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция являются прямым следствием неспособности России сохранить это обещание. Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь или присоединится к цивилизованным нациям как к силе стабильности и мира».

Первые взрывы прозвучали в тот момент, когда президент США обращался к американцам с речью, около четырех часов утра субботы по времени Дамаска, в районе девяти часов вечера по времени Восточного побережья США, отмечает Би-би-си.

Вместе с тем, очевидцы стали выкладывать в Сети первые фотографии и видеозаписи ударов США и их союзников по Сирии. На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

Ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Удары наносили самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции, сообщает российское оборонное ведомство.

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