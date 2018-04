Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химичесую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе. К американским силам присоединились Великобритания и Франция.

«Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась», — сказал Трамп в своем официальном видеообращении. Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.

Pres. Trump: «America does not seek an indefinite presence in Syria…We look forward to the day when we can bring our warriors home.» https://t.co/gxPdvGVb0B pic.twitter.com/mJE6NIVTeq

— ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.