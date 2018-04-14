Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что греческие вооруженные силы не примут участие в возможной операции в Сирии, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источники в правительстве, передает РИА Новости.

«Лидеры обсудили последние события в Сирии. Премьер-министр Греции осудил использование химического оружия, он сказал, что необходимы решительные инициативы Европейского союза и подчеркнул необходимость усилий по мирному урегулированию на основе предложения Швеции», — сообщает агентство.

Minval.az