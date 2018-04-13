Еще один азербайджанский специалист назначен на высокую должность в английской транснациональной нефтегазовой компании «British Petroleum».

Как передает Report, Лейла Новрузова будет директором отдела по людским ресурсам в лондонском офисе BP.

Л.Новрузова до этого занимала должность вице-президента по людским ресурсам в компании «BP-Azerbaijan».

Занимающийся ранее планированием и коммерческими операциями по Азербайджану, Грузии и Турции, а также по Северной Африке и ближневосточному региону Эмиль Исмаилов в апреле этого года был назначен вице президентом в BP по Австралии.

Minval.az