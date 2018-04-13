11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы, по результатам которых свой пост сохранил Ильхам Алиев. Для наблюдения за ходом голосования в Центральной избирательной комиссии Азербайджана было аккредитовано 900 международных наблюдателей, многие из которых — парламентарии. О российско-азербайджанских парламентских связях в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» рассказал председатель Милли Меджлиса Октай Асадов. Минвал приводит интервью без сокращений.

— Среди наблюдателей на выборах была очень представительная российская делегация, в том числе парламентарии, сенаторы. Как строится сотрудничество парламентов России и Азербайджана?

— Милли Меджлис Азербайджана поддерживает очень тесные отношения с Федеральным Собранием. Работает Группа дружбы с обеими палатами парламента России, а также двусторонняя комиссия, которая собирается ежегодно. Со стороны России комиссию возглавляет Ильяс Умаханов, с нашей стороны — вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров. Они очень плодотворно работают, вместе с правительствами решая глобальные вопросы.

Парламентарии России и Азербайджана демонстрируют стратегическое партнерство во всех международных парламентских организациях, выступая с единой платформы. Так, на недавнем заседании Организации по запрещению химического оружия Азербайджан был членом исполнительного комитета и оказался в числе шести стран, которые проголосовали за предложение России. Этот тот формат, который показывают наши отношения.

— Отношения имеют долгую историю — азербайджанцы участвовали еще в заседаниях первой и второй Государственной думы.

— Да. В первой Думе мусульманской фракцией руководил азербайджанский депутат Алимардан Топчибашев. Сейчас его монумент стоит в Таврическом дворце. Шесть депутатов от Азербайджана принимали участие в работе первой Думы, восемь депутатов — в работе второй Думы. У нас очень глубокие традиции — Азербайджан около 100 лет был в составе царской России, 70 лет — в составе СССР. Сейчас Азербайджан — независимая страна, но поддерживаются прекрасные отношения как между главами наших государств, так и между нашими парламентами. Мы очень высоко это ценим. Ничто не может нарушить наше стратегическое партнерство.

— Как сегодня парламентская дипломатия влияет на российско-азербайджанские отношения?

— Когда в позапрошлом году Россию лишили голоса в ПАСЕ, Азербайджан был среди тех стран, которые выступали против этого. Российско-азербайджанские отношения имеют глубокие корни, и хотя СССР развалился, в Азербайджане с огромным уважением относятся к русскому языку. В Азербайджане более 200 школ с преподаванием на русском языке, около 100 школ, где есть русский сектор. В вузах преподавание идет на русском языке. В Баку действуют филиал МГУ и филиал медицинского университета имени Сеченова. В Азербайджане самая большая на Южном Кавказе русская община — более 120 тыс. человек. Огромная азербайджанская диаспора живет в России. В глобальном мире мы должны друг друга поддерживать, ведь мы — стратегические партнеры.

— Азербайджан — многонациональная страна, имеющая глубокие традиции толерантности. В чем, по вашему мнению, секрет успеха?

— Азербайджан огромное внимание уделяет мультикультурализму, межнациональным и межрелигиозным отношениям. У нас почитаются все религии – здесь есть православные церкви, католический храм, шесть синагог. Народ научился жить вместе, уважать друг друга.

— В 2018 году в Азербайджане будет отмечаться много юбилейных дат, в том числе столетие АДР. Каковы в республике традиции парламентаризма?

— Парламентаризм в нашем понимании — парламентская демократия, парламентская дипломатия, сближение народов.

— В этом году также исполнилось бы 95 лет Гейдару Алиеву…

— Гейдар Алиев — наш общенациональный лидер. Если бы не он, то Азербайджан развалился бы. С его возвращением к власти страна встала на ноги. Именно Гейдар Алиев поставил Азербайджан на рельсы устойчивого развития.

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