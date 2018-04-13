В Азербайджане самый высокий риск заразиться ВИЧ/СПИД имеют инъекционные потребители наркотиков. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве здравоохранения АР.

По данным за 2017 год, 15,6% заразившихся ВИЧ являются именно инъекционные наркоманы. А с 1987 года, то есть с момента, когда СПИД впервые обнаружили на территории Азербайджана, 46% от общего числа ВИЧ-инфицированных заразились вследствие использования инъекционных наркотиков.

После начала использования Минздравом экспресс-тестов, уровень выявляемости заболевания резко возрос.

В Азербайджане действуют десять региональных центров по борьбе со СПИДом. С каждым годом растет число обследованных людей. Так, если в 2016 году медики протестировали 585 190 человек, то в 2017 году было обследовано уже 742 641 человек.

К настоящему времени, согласно официальным статистическим данным, численность людей с ВИЧ-инфекцией в Азербайджане составляет 5661 человек.

Minval.az