Российские интернет-провайдеры приступят к блокировке мессенджера Telegram в понедельник, 16 апреля, сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и собеседника, знакомого с решением Роскомнадзора, соответственно.

Собеседники пояснили, что именно в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса Telegram, которые подлежат блокировке в России. Роскомнадзор ведет реестр запрещенных адресов в интернете, информация из которого выгружается операторам связи. Операторы связи имеют доступ к выгрузке из этого реестра. Они обязаны заблокировать указанные в реестре адреса в течение суток после внесения в реестр.

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