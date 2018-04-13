На площади Свободы в Ереване проходит митинг оппозиции. Депутат Никол Пашинян, касаясь проблем с безопасностью в период правления Сержа Саргсяна, отметив, что в качестве обоснования его выдвижения на пост премьер-министра сторонники указывают на его осведомленность в сфере безопасности.

По словам Пашиняна, которые приводит «Лрагир», однако, Серж Саргсян — первый верховный главнокомандующий, в бытность которого были утеряны территории. Он отметил, что Серж Саргсян проиграл гонку вооружений Азербайджану и противопоставлял современным азербайджанским вооружениям консервные банки и бродячих собак.

Саргсян сам признавал, что на вооружении армянской армии состоит вооружение 80-х годов, которое 4 раза ремонтировали.

Пашинян обвинил Сержа Саргсяна в развале передовой линии.

Никол Пашинян призвал все оппозиционные силы объединиться, обратился к двум другим членам блока Елк — партиям Свобода и Просвещенная Армения — прийти на площадь Свободы.

Minval.az