«Совместное заявление наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ по итогам президентских выборов в Азербайджане — это составленная полностью из предвзятых и субъективных соображений клевета».

Об этом АПА заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, это заявление является заранее составленным антиазербайджанскими силами, в том числе купленными за деньги армян куском бумаги.

З.Аскеров отметил, что источником власти и носителем суверенитета в Азербайджане является народ: «11 апреля народ в свободной форме выразил свою волю. Те, кто ставит под сомнение волю народа, являются шарлатанами».

Minval.az