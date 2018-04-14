Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возвращении холодной войны в международных отношениях.

«Холодная война вернулась в полном смысле, однако сейчас отсутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по RT).