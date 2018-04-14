«Холодная война вернулась в полном смысле, однако сейчас отсутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по RT).
Дата: 2018/04/14 0:45
Раздел: Мир
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