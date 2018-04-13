Посольство Великобритании в России сообщило в твиттере о том, что британское руководство созовет заседание Совета Безопасности ООН с целью «привлечь Россию к ответственности» за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

«Необходимо привлечь Россию к ответу за нарушение КЗХО. С этой целью Великобритания созывает заседания ОЗХО и СБ ООН», — говорится в тексте сообщения.

В диппредставительстве также подчеркнули, что с момента отравления в Солсбери «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией».

«Сложите факты вместе и у вас будет только одно заключение: только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы», — отметили в посольстве.

Minval.az