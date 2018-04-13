У Великобритании есть данные о том, что российская разведка проявляла интерес к семье Сергея Скрипаля по меньшей мере с 2013 года. Это следует из письма советника по национальной безопасности Марка Сидвилла генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, опубликованного 13 апреля, пишет «Медуза».

По данным Великобритании, в 2013 году специалисты ГРУ пытались получить доступ к электронной почте Юлии Скрипаль.

В письме также утверждается, что Россия в 2000-е годы изучала различные способы применения химического оружия — в том числе возможность нанесения веществ на дверные ручки. Именно так, по сообщению британской полиции, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Сидвилл пишет, что Россия за последние десять лет произвела небольшое количество яда «Новичок». По его словам, Россия не сообщила о работе над «Новичком» при присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия в 1993 году и в дальнейшем продолжала работу над ним.

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