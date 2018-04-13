Сегодня президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Мухаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы стран выразили уверенность в том, что отношения между нашими странами и впредь будут развиваться.