Тайная лав-стори Брэда Питта, о которой узнали совсем недавно, в самом разгаре. Как утверждает информатор издания US Weekly — из числа приятелей актера — его подруга, 42-летняя Нери Оксман уже вручила ему ключи от своей квартиры!

Согласно информации издания 7Дней, с того момента, как 54-летний Брэд, который постоянно живет в Лос-Анджелесе, познакомился с Нери, он регулярно совершал перелеты в Кэмбридж (штат Массачусетс). Именно здесь живет Нери, которая работает в местной архитектурной лаборатории и является профессором Массачусетского Института Технологии.

Как выяснилось, вскоре после знакомства с Питтом Оксман пригласила его к себе домой поужинать. Они проболтали до утра и произвели неизгладимое впечатление друг на друга. С тех пор Брэд начал часто навещать Нери: его не раз видели входящим в здание, где она живет, поздно вечером, а выходящим оттуда уже только утром.

Любопытно, что о романе Питта с Оксман стало известно буквально неделю назад, хотя, как оказалось, они познакомились еще прошлой осенью. Это выяснилось после того, как одна из студенток Нери поделилась снимком, сделанным в день самого первого визита Брэда в лабораторию. Первый контакт Питта и Оксман был деловым: Нери помогала Брэду (для которого, как он утверждает, архитектура — не просто хобби, а настоящая страсть), с его проектом. Но их деловое сотрудничество очень быстро переросло в роман.

Minval.az