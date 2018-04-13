12 апреля доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов встретился с лидером общественно-политического движения «Новая Гагаузия», депутатом Парламента Республики Молдова Дудогло Николаем Харлампиевичем и специальным представителем Народного Собрания Гагаузии в Российской Федерации Гайдаржи Сергеем Ивановичем.

На встрече были проведены интересные обсуждения в связи с нынешним состоянием политических, экономических и социально-культурных связей в тюркском мире, а также была отмечена необходимость еще больше развивать эти связи.

Гагаузские гости поделились приятными впечатлениями от Азербайджана и поблагодарили профессора Ильхама Рагимова за теплый прием.

В конце была сделана фотография на память.

Minval.az