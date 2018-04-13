Член делегации миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ, глава делегации Госдумы РФ на выборах президента Азербайджана, замсопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана Гаджимет Сафаралиев в интервью «Москва-Баку»рассказал об оценке президентских выборов в Азербайджанской Республике, будущем российско-азербайджанских отношений после выборов президентов, а также призвал не подливать масла в огонь в отношения между Азербайджаном и Арменией.

Minval.az