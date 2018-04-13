Основатель сервиса Telegram и Вконтакте Павел Дуров прокомментировал запрет популярного мессенджера на территории Российской Федерации.

Дуров выступил с обращением к пользователям своего мессенджера, который 13 апреля был заблокирован по решению суда на территории России.

Он пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. При этом он не гарантировал 100-процентную доступность сервиса без VPN. Также он предупредил, что в первые часы блокировки Telegram сторонние VPN/Proxy-сервисы могут оказаться перегружены и будут работать медленно.

В своем телеграм-канале Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

Minval.az