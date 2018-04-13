Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас в пятницу, 13 апреля, заявил о необходимости усиления давления на Россию из-за блокирования Москвой резолюции Соединённых Штатов по Сирийской Арабской Республике в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

«Мы не можем принять, что столько раз Совет безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России. Мы не можем с этим мириться, и это не может так продолжаться. Поэтому мы сохраняем политическое давление на Россию, и мы даже хотим его усилить, потому что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования вооружённого конфликта в Сирии», — заявил руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

В то же время глава германской дипломатии подчеркнул, что нельзя закрывать канал диалога с Россией.

«Использование химического оружия не может оставаться безнаказанным. Речь идёт о том, чтобы установить ответственность. И здесь я говорю о международном уголовном праве», — заключил глава МИД Германии.

Minval.az