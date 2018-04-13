Украинцы не должны желать распада Российской Федерации, потому что в этом случае им придется столкнуться с большими проблемами. Такое мнение высказал киевский публицист, активный участник Евромайдана Виталий Портников.

Эксперт предрек, что гипотетический развал России привел бы к появлению на территории Украины миллионов беженцев, а также к масштабным техногенным катастрофам. Резюмируя, Портников отметил, что его соотечественникам нужно молиться о благополучии соседней страны, пишет «Русская весна».

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