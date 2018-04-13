Президент «Лукойла» Вагит Алекперов не отстает от своих коллег по соседству в списках Форбс и владеет роскошной яхтой за большие деньги, но отличиться от своих коллег у него всё-таки получилось.

10 лет назад предприимчивый миллиардер, уже сколотив внушительное состояние стал прицениваться к яхтам как элементу роскоши и богатства присущей каждому миллиардеру, пишет канал Abramovich life. Алекперов не пошёл протоптанной дорогой и, в отличие от своих коллег, взял да и выкупил целую верфь в Голландии, которая занимается исключительно роскошными яхтами длиною больше 30 метров. Данная покупка обошлась ему тогда в 100 миллионов евро. Год спустя в 2009 году на верфи заложили яхту Galactica. Владел он ею до 2016 года, при этом два раза успел модернизировать под себя. Однако у яхты был неискоренимый минус- это длина, которая составляла «скромные» 50 метров. И это при том, что его соседи по списку Форбс уже приближались к 100 метровой отметке!

В 2016 году Galactica продали за 19,5 миллиона евро. В принципе яхты такого класса и с такой длиной в районе 20 миллионов евро и стоят, даже сейчас.

Новая яхта Алекперова Galactica Super Nova имеет длину в 70 метров и по этому показателю стала рекордом для голландской верфи Heesen Yachts.

Корпус полностью построен из алюминия, на борту три двигателя (2 винта, 1 водомёт), что позволяет достигать скорости в 30 узлов. Помимо обычных услуг типа кинотеатров, бассейна, джакузи и т.д., тут есть и вертолетная площадка. Общая площадь палубы около 350 метров, и это очень много.

Есть на борту и хрустальная лестница, и стеклянный лифт.

А еще у яхты расположен гараж. В нём хранится катер и квадро-гидроцикл.

Minval.az