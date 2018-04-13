Заместитель председателя Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram, сообщает «Комсомольская правда».

«Мы боимся, что Telegram будут использовать для продажи наркотиков, для организации террора, для дестабилизации ситуации политической, экономической в стране. Вот это опасно», — заявил Жириновский.

По его словам, любые ограничения всех раздражают и всем невыгодны, но вопрос только в безопасности.

Депутат назвал это вынужденной мерой, которая не вызывает удовлетворения.

«Это как самое горькое лекарство, но иначе человек погибает», — добавил он.

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