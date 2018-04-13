Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе телефонных бесед с президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным обсуждал ситуацию в Сирии, передает Анадолу.

«Состоялся обстоятельный разговор на предмет шагов, которые можно предпринять для скорейшего достижения мира в Сирии. В то же время, Турция подчеркнула ошибочность конфронтации в регионе. Анкара призвала к шагам по незамедлительному обеспечению мира и предотвращению углубления гуманитарного кризиса», — сообщил Эрдоган.

По словам главы государства, в свете последних событий в Сирии, Турция обратилась к странам-участницам Международной коалиции, возглавляемой США, а также к России, с просьбой проявлять особую щепетильность. По всей видимости, напряженность несколько спала. Анкара продолжает переговоры в этом направлении, констатировал президент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал уделять внимание не только фактам применения химоружия в Сирии, но и обычным видам вооружения.

«Большая часть жертв конфликта в Сирии погибла вовсе не от запрещенных видов оружия. Химические атаки – это, конечно же, страшное преступление. Однако не стоит забывать о бомбежках с применением бочковых бомб, в результате чего гибнут старики, женщины, дети. Учитывая это, Турция ожидает от России, и в особенности Коалиции возглавляемой США, особой чувствительности к вопросам вооружения в Сирии».

Эрдоган отметил также, что Турция ведет в Сирии борьбу с террористами и не стремится к оккупации сирийских земель. Этот факт должно осознавать все мировое сообщество, в том числе страны Запада, подчеркнул глава государства.

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