В мексиканском городе Охинага автомобиль, который один из жителей выиграл в лотерею, закопали в землю на 50 лет.

Розыгрыш машины устроили организаторы местного фестиваля. По их задумке, приз должен быть погребен на главной площади в качестве своеобразного послания потомкам.

Через полвека его откопают и отдадут наследникам победителя.

Такая идея расстроила горожан, которые не могут позволить себе даже подержанную машину.

Они потребовали отдать автомобиль нуждающимся, но власти Охинаги заявили, что не имеют отношения к этой затее и ничего не могут поделать.

В итоге лотерея прошла по задуманному плану.

Машину заполнили фотографиями, записками и разными вещами из 2018 года, которые могут представлять интерес в будущем. Затем при помощи крана ее опустили в яму и замуровали, сообщает Oddity Central.

Minval.az