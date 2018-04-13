В России, в Хабаровском крае в районе Бикина во время транспортировки военной гусеничной техники танк Т-72 упал с трала. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает VL.Ru.

Происшествие случилось в в районе Бикина, где дислоцируется воинская часть пятой армии РФ. При перевозке танка по обычной дороге водитель одного из тралов допустил съезд с проезжей части. В результате тяжелая гусеничная техника упала на проезжую часть, танк, съехав в кювет, перевернулся на башню.

В результате инцидента не пострадал никто из военнослужащих, танк с помощью техники подняли обратно на трал и продолжили транспортировку.

Ранее в Московской области при перевозке техники на трале, перевернулся танк Т-80. Очевидцы сообщают, что автомобиль, перевозивший технику, «не вошел» в поворот».

Minval.az