Закрывается движение по кругу Азнефть, расположенному в Сабаильском районе Баку, на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Ниязи.

Об этом 1news.az заявил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов. Движение по кругу будет полностью закрыто с понедельника, 23 апреля, до вторника, 1 мая.

«На данный момент круг Азнефть сужен, а схема движения на нем изменена. Автомобили, двигающиеся от Площади Государственного флага, могут от круга ехать лишь прямо по проспекту Нефтяников в сторону площади Азадлыг. А автомобили, спускающиеся с улицы Ниязи, могут поворачивать с круга налево или направо – в сторону площади Азадлыг или «20 участка». Движение на круге регулируется инспекторами», — подчеркнул В.Асадов.

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