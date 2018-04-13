11 апреля прошли выборы президента Азербайджана. Ильхам Алиев большинством голос был избран президентом на следующие 7 лет. Теперь всех интересуют дальнейшие реформы. Что ждет нас после выборов? Как должна быть построена экономика Азербайджана?

Как отметил в беседе с Modern.az лидер Партии национальной независимости Азербайджана Этибар Мамедов, все хотят перемен после выборов. «Согласно законодательству, после выборов правительство формируется заново. Все хотят, чтобы нынешнее правительство изменилось коренным образом и «помолодело». Чтобы было сформировано правительство, у которого есть своя программа, и чтобы народ об это знал. Чтобы было сформировано правительство, готовое провести реформы. Я думаю, что все этого ждут».

Говоря о смене состава Кабмина, Этибар Мамедов связал это не только с возрастом. «Я имею ввиду «омоложение» правительства не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения мышления. В правительстве необходима команда с современным мышлением. Полагаю, мы все этого хотим».

Говоря о темпах развития экономики Азербайджана, Этибар Мамедов подчеркнул необходимость покончить с монополией. «Наша экономика за счет «омоложения» должна быть «вырвана» из рук чиновников и стать свободной. С монополией должно быть покончено. Должны быть обеспечены свободы, чтобы люди могли независимо и законно заниматься экономической деятельностью, осуществлять желаемое. До сих пор этому мешали чиновничий беспредел и нарушение законов. Это наносит большой ущерб экономике.

В тоже время, это наносит урон и нравственности. Это нарушает мышление людей и приводит к пессимизму. Поэтому, полагаю, что это необходимо изменить. Особенно есть необходимость в предоставлении независимости в направлении оказания помощи мелкому и среднему предпринимательству».

Minval.az