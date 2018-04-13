«Мой муж весит 120 кг, а я всего 67. Разве я могу его избить?», заявила бывшая супруга полицейского-пенсионера Насиба Абышова Натаван Абышова, обвиненная в избиении мужа.

По ее словам, 5 февраля этого года она официально развелась с Н.Абышовым, который в настоящее время работает главным инспектором министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Report.

Н.Абышова сказала, что в августе-сентябре прошлого года муж регулярно избивал ее, из-за чего она 5 месяцев жила у матери:

«Я тогда обратилась в суд и официально развелась. По решению суда наш дом был поделен на две части. Он пользовался всеми комнатами и предметами в доме, а я с детьми — только одной комнатой «.

По словам Н.Абышовой, в день инцидента она вернулась в комнату, где жила до развода, чтобы забрать одежду и личные вещи. В это время между ней и Насибом Абышовым ними возник конфликт:

«Послышался крик моей дочери. Быстро побежала в комнату и увидела, что он пытается задушить мою дочь. Я его толкнула, схватила дочку за руку и побежала в 4-е отделение полиции Сумгайытского городского управления полиции. В отделение полиции вызвали врачей скорой помощи, мне и дочери оказали медпомощь.

Я заявила, что все события происходили на глазах у соседей и они могут подтвердить это».