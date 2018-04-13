Московский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Магерраму Гасанову — одному из крупнейших теневых игроков на рынке по поставкам в московский регион овощей, фруктов, зелени и шампиньонов. В свое время именно он контролировал деятельность торговцев на базе «Покровка», где произошли погромы. Он считается человеком, который входил в ближайшее окружение «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский).

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Магеррам Гасанов был задержан спецназом при участии сотрудников ФСБ и ГУ МВД по Московской области. Официально наручники на него надели в рамках расследования, которое ведется по статье 159 УК РФ (мошенничество) в Истринском районе Подмосковья. В реальности к нему был куда более обширный список вопросов. Cуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам собеседника агентства, Магеррам Гасанов вместе с младшим братом Ровшаном сам начинал «карьеру» как торговец овощами и фруктами. Сначала у них была точка в районе метро «Теплый стан», потом они обосновались в «Шереметьево». Затем Магеррам с одной стороны наладил тесные контакты с поставщиками и оптовыми покупателями, а с другой — тесно сошелся с двумя влиятельными «ворами в законе» — Чингизом Ахундовым (Чингиз) и Хикметом Мухтаровым (Хикмет). У них в свою очередь был «младший» партнер — «законник» Ровшан Джаниев.

После этого Магеррам предложил «криминальным генералам» при их поддержке организовать собственную базу и рынок по оптовой торговле овощами и зеленью. В качестве «площадки» была выбрана база «Покровская». Официально она принадлежала фирме «Новые Черемушки», которой владели Игорь Исаев и Алиасхаб Гаджиев. А фирма, подконтрольная Гасановым, являлась арендатором площадей. По сути Магеррам контролировал всю «Покровку», прибывавшие на эту базу и рынок торговцы платили с каждой фуры до $3 тыс., которые делились между Гасановыми и «ворами в законе». В 2006—2007 годах Чингиз и Хикмет были убиты, и осталась только связка Магеррам — Ровшан.

В 2014 году на Покровской базе произошли погромы, и она как площадка по оптовой торговле овощами, фруктами и зеленью действовать перестала.

Однако вскоре появилась новая аналогичная база и рынок, расположенные в Домодевском районе. Магеррама, который контролировал многих поставщиков и был знаком со многими оптовыми покупателями, пригласили туда. Но прижиться там он не смог. По словам источника агентства, Гасанов не смог смириться с ролью не полновластного владельца «площадки», а только одного из участников проекта. Прибыль он пытался делить «по-старому» между собой и Ровшаном. И постоянно вступал в конфликты с неподконтрольными ему торговцами, в первую очередь из Турции. Их пугали «законником» Ровшаном Джаниевым (убит в августе 2016 года), даже доходило до избиений. В результате Магеррама «попросили» удалиться с домодедовской базы.

Но без дела он не остался. Вместе с родственником Ровшана Зауром Гасанов «зашел» на крупный рынок в районе Калужского шоссе. При этом значительную часть потоков торговец перенаправил с базы в Домодевском районе на рынок на Калужском шоссе. Заодно Магеррам и Заур освоили новое для них направление деятельности — взяли под контроль большинство потоков по поставкам шампиньонов в Московский регион.

Магеррам и Заур последнее время находились в жестком конфликте с «вором в законе» Надиром Салифовым (Лоту Гули). По словам собеседника агентства, с начала весны было зафиксировано большое количество боевиков Гули, которые дежурят у огромного рынка на Калужском шоссе — там находится офис Заура и Магеррама. Гангстеры отлавливают торговцев, работающих под присмотром Заура и Магеррама, а также людей из его окружения; с помощью рукоприкладства объясняют им, что деньги они должны платить исключительно Гули. Заодно просят и передать привет Зауру. Последний сейчас оказался фактически в осадном положении, поскольку ожидает покушения в любой момент. Между офисом на рынке и домом он передвигается исключительно в сопровождении шести сотрудников ФГУП «Охрана».

Впрочем, все источники «Росбалта» говорят, что неприятности Магеррама никак не связаны с этим конфликтом, а относятся к истории с базой в Домодедовском районе.

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