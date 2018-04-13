Мать троих детей поплатилась своей жизнью за неудачную шутку в адрес 25-летнего мужчины, после того как посмеялась над размером его полового органа. Незадолго до убийства пара познакомилась в кафе в посёлке Ерзовка, Волгоград. После совместного вечера обвиняемый пригласил 29-летнюю Марину К. к себе в гараж, где они и занялись сексом, сообщает Лайф.

О пропаже Марины сообщила её подруга, которая в тот вечер отдыхала вместе с ней. Она сообщила, что женщину вызвался провожать молодой человек и с тех пор Марину никто не видел. Когда полицейским удалось найти подозреваемого, то он уверял, что расстался с погибшей на ближайшем перекрёстке. Однако записи с камер видеонаблюдения это опровергли.

На допросе мужчина, у которого ранее не было судимостей, признался, что задушил Марину после того, как она пошутила, что у него маленькое хозяйство. Затем он вывез её тело в лесополосу и закопал.

Детей погибшей, старшему из которых не больше 11 лет, забрал их отец. С Мариной он был в разводе, однако после её гибели не отказался от двух дочерей и сына.

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