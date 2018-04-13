Кадыров считает, что не нужно ограничиваться двумя президентскими сроками для одного человека. «Почему Китай может, Германия может, а мы нет?», — добавил он.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства», — объяснил свою позицию Кадыров, подчеркнув, что, по его мнению, у президента России Владимира Путина «нет альтернативы».

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это», — приводит слова Кадырова «Сноб».

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