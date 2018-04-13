Число работников по найму по состоянию на 1 марта текущего года в Азербайджане составило 1516,5 тыс. человек, из них 887,9 тыс. заняты в государственном, 628,6 тыс. — в частном секторе экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Из общего числа наемных работников 21,9% заняты в сфере образования, 19,2% — торговли, ремонта транспортных средств, 13,2% — промышленности, 8,6% — здравоохранения и социальных услуг, 7,2% — государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6% — строительства, 4,7% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% — финансов и страховой деятельности, 11% — прочих секторах экономики.

За январь-февраль среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 2,2% и составила 510,8 маната, по сравнению с началом года снизилась на 3,3%.

Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.

Minval.az