24-летний Рид Херджо из Медфорда, США, несколько раз жестоко избил своего питомца, в результате чего щенок погиб. Теперь мерзавец обвиняется в жестоком обращении с животными и воровстве, сообщает издание Metro.



Мошенник решил заработать лёгкие деньги и не придумал ничего лучше, чем сделать это ценой жизни своего 14-недельного щенка Атласа. Мужчина сломал собаке лапы и открыл счёт на краудфандинговой площадке GoFundMe, чтобы якобы собрать деньги на ветеринара. При этом в «Твиттере» подонок написал:

«Это Атлас. Он спал на заднем сиденье, когда в нас врезался другой автомобиль. Теперь у него сломаны задние лапы и синяки по всему телу. После двух операций он приехал наконец домой».

Обман не раскрылся бы, если бы не случайность: полиция остановила хозяина-изверга за превышение скорости. Тот сказал, что везёт больную собаку в больницу после того, как её сбил квадроцикл. Но полицейские заметили, что у пса травмы совсем другого рода.

«После осмотра мы поняли, что травмы собаки не соответствуют травмам при ДТП. Существовала вероятность того, что она просто была избита».

Полиция провела расследование, и выяснилось, что живодёр неоднократно избивал щенка. А с помощью пожертвований ему удалось собрать $14 тысяч меньше чем за месяц. К сожалению, Атласа спасти не удалось, он умер в феврале.

Теперь мерзавец предстанет перед судом, а обманутые пользователи площадки GoFundMe, которые хотели спасти пса, получат свои деньги обратно.

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