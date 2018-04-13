За первые три месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 897 тыс. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15%.

На долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 362 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 104 тыс. пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 768 тыс. пассажиров (85,6% от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 52 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений за указанный период – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-марте совершили полеты 597 тыс. пассажиров.

С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ – Etihad Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2018 года бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Minval.az