6 мая в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Посольства Италии в Азербайджане в Театре оперы и балета состоится показ спектакля «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, посвященный 150-летию со дня смерти композитора.

Партию Фигаро будет исполнять известный итальянский баритон Даниеле Капуто. Его гастроли с большим успехом проходили в лучших оперных театрах и концертных залах Европы.

В спектакле также примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета — Народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Базилио), Заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Розины), Фарид Алиев (партия графа Альмавивы), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло) и Нина Макарова (партия Берты).

Оперой будет дирижировать известный итальянский дирижер, Алессандро Кальканьиле. Он выступал со многими известными симфоническими оркестрами Европы, США и Южной Кореи. В настоящее время он является художественным руководителем престижного итальянского музыкального фестиваля «Milano: 5 Giornateperla Nuova Musica» и главным дирижером оркестра «Сantelli» в Милане.

Minval.az