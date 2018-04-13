Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей, сообщает «Медиазона».

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ, пояснила судья Юлия Смолина.

По распоряжению основателя мессенджера Павла Дурова представители Telegram на суде не присутствовали. Его решение было продиктовано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием», говорил представляющий интересы Telegram адвокат Павел Чиков.

12 апреля, во время подготовительного заседания, Роскомнадзор потребовалнемедленно заблокировать мессенджер. Представители Telegram подавали ходатайство о переносе заседания, однако судья Юлия Смолина сочла просьбу злоупотреблением правом, поскольку у ответчика было время для ознакомления с иском.

Администрация Telegram в суде настаивала на незаконности требования предоставлять силовикам ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

Руководство Telegram пыталось оспорить законность приказа ФСБ об обязательном предоставлении ключей шифрования в Конституционном суде, однако проиграло.

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