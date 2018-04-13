Назначен новый заместитель начальника штаба Внутренних войск.
Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев в связи с этим подписал распоряжение.
Назначен новый заместитель начальника штаба Внутренних войск.
Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев в связи с этим подписал распоряжение.
Дата: 2018/04/13 13:10
Раздел: Азербайджан, Важно
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