Проблема, связанная с водительскими правами граждан Армении, находящимися в России, не только не регулируется, но еще и появляются новые препятствия. Даже после внесенных последних изменений армянские водители, получившие российские водительские права, все равно не могут водить такси и различные транспортные средства. Сейчас же у них требуют 2-3-летний «стаж». Об этом пишет газета «Жаманак».

«В эти дни российская такси-служба «Яндекс» даже отделила водителей с армянскими водительскими правами и предупредила всех короткими сообщениями о том, что если они желают сотрудничать с ними, то должны иметь при себе водительские права одной из 4 стран – России, Белоруссии, Киргизии или Казахстана. В результате всего этого тысячи армянских водителей стали безработными», — пишет издание.

Minval.az