Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2018 года составил 3,506 тыс. единиц, что в 2,45 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 3,158 тыс. единиц (рост в 2,7 раза).

В январе-марте в Азербайджан также импортировано 316 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,6 раза), 13 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад в 2 раза).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 19 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад в 1,3 раза).

Minval.az