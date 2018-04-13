Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние поздравления Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики, сообщает официальный сайт главы государства.

В своём послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанским народом проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны.

«Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов», — подчеркнул Президент Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджана.

Minval.az