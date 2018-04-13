Французский продовольственный гигант Danone будет использовать сухофрукты производства азербайджанской компании «Балхурма».

Об этом сказал Trend глава департамента по развитию бизнеса и человеческим ресурсам компании «Балхурма» Эльнур Садыгов.

«Сегодня мы ведем переговоры со всемирно известной компанией Danone. Компания планирует использовать азербайджанские сухофрукты в производстве йогуртов. Чтобы соответствовать их стандартам мы намерены установить новое оборудование на нашем предприятии в городе Балакен. Контракт планируем подписать в 2019 году», — сказал глава департамента.

Minval.az